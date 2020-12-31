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З окупованого Криму в Росію етапують фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір"

Суд відхилив всі клопотання захисту.

З окупованого Криму в Росію етапують фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: obozrevatel.com

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ухвалив рішення етапувати фігурантів другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" із СІЗО Сімферополя в ростовський ізолятор.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Сафіє Шабанову.

"Запобіжний захід продовжено на шість місяців до 16 червня 2021 року", - розповіла адвокат.

Шабанова зазначила, що таке рішення було ухвалене напередодні, а суд відхилив всі клопотання захисту.

Наступне засідання призначили на 12 січня.

Раніше адвокат повідомляла, що фігуранти справи Ескендер Сулейманов, Асан Янік, Акім Бекіров, Сеітвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Тофік Абдулгазієв, Владлен Абулкадиров, Іззет Абдуллаєв, Меджіт Абдурахманов, Білял Аділов скаржаться на умови утримання в слідчому ізоляторі Сімферополя.

Нагадаємо, у травні 2018 в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Захисники заарештованих і засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування релігійно вмотивованими. 

На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВД-инфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яку в 2003 році було визнано в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. Після окупації Криму почалися масові затримання кримських татар, які належать до цієї релігійної організації.

16 вересня Ростовський "Південний окружний суд" оголосив вирок кримським татарам з "другої бахчисарайської" групи "Хізб ут-Тахрір". Сімох учасників засудили сукупно до 110 років колонії суворого режиму. Восьмого фігуранта справи Ернеста Аметова виправдали та звільнили з-під варти.

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