Кулеба про США: від нової адміністрації чекаємо рок-н-ролу

Міністр зауважив, що відновлення посади спецпредставника Державного департаменту США щодо України, яку раніше обіймав Курт Волкер, було б позитивним кроком, але це - не головне.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна хоче дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами. Америка й Україна є стратегічними партнерами. Це офіційно і фактично так. Тому нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти у зміцненні країни зсередини", - сказав очільник МЗС.

За його словами, третім пріоритетом для України у відносинах зі США є економічна сфера.

"І третє питання — це наші відносини в економічній сфері — інвестиції в Україну, торгівля на світових ринках. Тому за цими трьома напрямами ми будемо пріоритетно працювати. Лише цим наші відносини не вичерпуються. Там величезний обсяг. Але ви запитали про три пріоритети, тому це вони", - зазначив Кулеба.

Міністр зауважив, що відновлення посади спецпредставника Державного департаменту США щодо України, яку раніше обіймав Курт Волкер, було б позитивним кроком, але це - не головне.

"Життя покаже. Досвід наявності цієї посади позитивний. Ми були б задоволені, якби вона була відновлена. Але рішення ухвалюватиме нова адміністрація США. Я хочу наголосити на іншому. Для мене дуже важливо, щоб Україною в Америці займався не лише спецпредставник. А щоб уся державна машина США усвідомлювала, що Україна — це суперважливий партнер в Європі. І для цього треба, щоб у Держдепі, в Міноборони, Мінфіні, Конгресі — скрізь були прихильники України, які б допомагали нам розвивати ці відносини. А буде конкретна посада чи не буде — це вже другорядне питання", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, 28 грудня Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "русскім міром" і бачить свій шлях як частина Заходу. Відповідаючи на запитання про те, що "пропоновані українські та російські умови мирної угоди, як і раніше, здаються несумісними", Кулеба сказав: "Це мистецтво дипломатії. В історії є багато прикладів того, як країни з несумісними позиціями, нарешті, дійшли згоди через довгий час".