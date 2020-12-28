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Кулеба заявив про остаточний розрив України з "русскім міром"

"Все інше - питання часу і дипломатії".

Кулеба заявив про остаточний розрив України з "русскім міром"
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна остаточно порвала з "русскім міром" і бачить свій шлях як частина Заходу.

Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю німецькому виданню Internationale Politik, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання про те, що "пропоновані українські та російські умови мирної угоди, як і раніше, здаються несумісними", Кулеба сказав: "Це мистецтво дипломатії. В історії є багато прикладів того, як країни з несумісними позиціями, нарешті, дійшли згоди через довгий час".

"Але ми в жодному разі не відступимо від двох основоположних принципів. По-перше, Україна ніколи не відмовиться від Криму чи Донбасу. А по-друге, Україна продовжить свій шлях як європейська країна, як частина Заходу, тому що її розрив із "русскім міром" остаточний. Все інше - питання часу і дипломатії", - наголосив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Кулеба заявив, що основна стратегія України у стосунках з Росією це - принцип мирного співіснування. При цьому він наголосив, що стратегічні цілі Росії щодо України не зміняться, "і вони - деструктивні".

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