У рейтингу політичних партій лідирують "ОПЗЖ", "Слуга народу" та "Європейська солідарність", - опитування

У дослідженні face-to-face "ОПЗЖ" виходить на перше місце, а "Слуга народу" - на друге. У телефонному опитуванні - навпаки.

Лідерами партійних рейтингів в Україні залишаються політичні партії "Опозиційна платформа - За життя", "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Про це заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, передає "Інтерфакс-Україна".

Порівнюючи результати двох досліджень, проведених у грудні Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, Паніотто розповів, що за першість на політичній арені наразі змагаються "Слуга Народу", "ОПЗЖ" і "Євросолідарність": їхні рейтинги перебувають на рівні статистичної похибки.

"Різниця приблизно в 3% щодо "ОПЗЖ", "Слуги народу" та "Євросолідарності". У дослідженні face-to-face "ОПЗЖ" виходить на перше місце, а "Слуга народу" - на друге. У телефонному опитуванні - навпаки", - зазначив соціолог.

Він також повідомив, що "Єросолідарність" в обох дослідженнях посідає третє місце.

Середній рейтинг "ОПЗЖ" за даними обох досліджень становить приблизно 20%, "Слуги народу" - 18%, "Євросолідарності" - 17%.

"До парламенту впевнено пройшли б чотири партії - "ОПЗЖ", "Слуга народу", "Європейська солідарність" і "Батьківщина". Непогані шанси (подолати бар'єр у 5% - ред.) у партії "Сила і честь", яка у деяких дослідженнях теж проходить необхідний бар'єр, але в межах похибки. І також "За майбутнє" має певні шанси", - повідомив також Паніотто.

Під час соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва 5-13 грудня, методом особистого інтерв'ю було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасово непідконтрольних територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Водночас під час опитування, проведеного КМІС 4-8 грудня, методом телефонного інтерв'ю було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, крім тимчасового непідконтрольних територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, за даними грудневого опитування групи "Рейтинг", лідерами електоральних симпатій залишаються Зеленський та "Слуга народу".