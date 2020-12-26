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РФ провела військові навчання в окупованому Криму

Російські військові тренувалися вести бій в разі нападу з повітря.

РФ провела військові навчання в окупованому Криму
Фото: Міноборони РФ

На кораблях Чорноморського флоту в окупованому Криму РФ провела військові навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

"На кораблях Чорноморського флоту в пунктах базування Севастополь і Новоросійськ проведено спеціальне корабельне навчання "Заступництво корабля в бойове чергування", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ зазначили, що мета навчань - відпрацювання дії особового складу бойових постів і командних пунктів кораблів при здійсненні екстреного виходу з пункту базування, а також перевірка організації приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.

Також російські військові тренувалися вести бій в разі нападу з повітря.

Нагадаємо, вчора Володимир Зелеський заявив, що якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок. Президент України також зазначив, що завжди може подзвонити Путіну, але зараз "нема предмета розмови". 

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - сказав глава держави. 

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