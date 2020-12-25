Зеленський: "Ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен"

Татарова "усунули від справ НАБУ, прокуратури" та передали ці повноваження іншому заступнику Єрмака.

Президент України Володимир Зеленський викликав голову свого Офісу Андрія Єрмака через підозру його заступника Олега Татарова у корупції під час роботи в корпорації екснардепа Максима Микитася "Укрбуд".

Президент вважає, що заяви про "корупцію за часів Зеленського" не є чесними, бо справа Татарова стосується 2017 року. Про це голова держави повідомив у інтерв'ю "Фокусу".

"Тільки-но зʼявилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом повʼязана з його роботою тут, попроси людину піти". Потім ми дізнаємося, що йдеться про 2017-й. Виявляється, всіх людей у цій справі відпустили", - зазначив президент.

Він додав, що Татарова "усунули від справ НАБУ, прокуратури". Ці повноваження передали іншому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову.

"Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен. Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували", - заявив президент.

Нагадаємо, що у липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання. Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи.

18 грудня заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Його підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі фігурують заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Максим Микитась.

Слідство вважає, що Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура зазначила, що проситиме взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офісу генпрокурора Олексій Симоненко.

Пізніше стало відомо, що засідання з обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на понеділок, 28 грудня, оскільки після передачі справи від НАБУ до СБУ невідомо, хто має представляти звинувачення.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу - ДБР. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров пригрозив покарати “правовими методами” керівника НАБУ Артема Ситника. Татаров сказав, що Ситник "зарвався".