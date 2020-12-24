Зеленський анонсував відкриття 1400-кілометрової дороги від Стрия до кордону з Росією

У 2021 році в межах програми "Велике будівництво" планується відкрити найдовшу трасу в країні М-30 - від Стрия Львівської області до Ізвариного на Луганщині.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час робочої поїздки до Запорізької області.

Фактично йдеться про об'єднання дороги М-12 (Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка) та М-04 (Знам'янка - Луганськ - Ізварино).

Фото: president.gov.ua

"Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні - 1400 кілометрів. Вона буде йти зі Стрия, але доходити поки що тільки до Покровська, тому що 200 кілометрів цієї дороги - на тимчасово окупованій частині Луганської області", - цитує главу держави його пресслужба.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що частина траси була відновлена у 2020 році, решту відновлюватимуть у наступному. За його словами, навіть без урахування 200 км на тимчасово окупованій території ця траса - все одно найдовша в Україні.

За його словами, зараз в Україні найбільша за протяжністю дорога становить 800 км.

Володимир Зеленський також зазначив, що у 2020-му побудовані всі 238 кілометрів доріг державного значення в Запорізькій області, які було заплановано зробити цьогоріч. Наступного року хочуть побудувати 300 км доріг, і "це майже на сто відсотків закриє всі державні магістралі в Запорізькій області".

Кирило Тимошенко зауважив, що наступного року в Україні продовжиться зведення мостів у межах Національної програми "Велике будівництво".

Як повідомляли, сьогодні у Запоріжжі за участі президента Володимира Зеленського відкрито перший проїзд Запорізького мосту через Дніпро, який почали будувати 16 років тому.