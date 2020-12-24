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Відкрито перший проїзд Запорізького мосту через Дніпро, який почали будувати 16 років тому

Розділення транспортного потоку стане першим кроком до розв’язання проблеми із заторами у місті.

Відкрито перший проїзд Запорізького мосту через Дніпро, який почали будувати 16 років тому
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

У Запоріжжі за участі президента Володимира Зеленського відкрито рух частиною Запорізького мосту, з району Бабурка на острів Хортиця через Старий Дніпро.

Про це повідомила пресслужба КП "Укравтодор".

Зазначається, що у зв’язку з відкриттям проїзду верховою частиною балкового мосту, транспорт у Запоріжжі рухатиметься по-іншому. На Балковому та мосту Преображенського рух буде одностороннім. З острова Хортиця здійснюватиметься через Преображенський міст, а на Хортицю - через Балковий.

 "Розділення транспортного потоку стане першим кроком до розв’язання проблеми із заторами у Запоріжжі та до забезпечення якісного і надійного сполучення між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході. Верхова споруда Балкового мосту створила одразу три смуги руху. Будівництво низової споруди Балкового мосту триває, відкриття руху нею з Хортиці значно розвантажить Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

"На старті будівництва вантовий Запорізький міст мав стати одним із найвищих в Європі, а магістраль в цілому - вирішити конкретну транспортну проблему у місті. 16 років бездіяльності радикально змінили цю ситуацію. Тепер сам проєкт - це загальнонаціональна проблема. І сьогодні ми зробили перший вагомий крок до її вирішення. Епоха довгобудів цього року відходить у минуле", - зазначив президент Володимир Зеленський.

Також паралельно тривають роботи на вантовому мосту. Як повідомлялося, до місця будівництва прямує зі Стамбулу один із найпотужніших плавкранів світу - LK-600. Він потрібен для транспортування секцій мосту від майданчика збирання в районні Кривої бухти, а також для монтажу секцій прогонової будови споруди № 10.

Нагадаємо, Запорізький міст – загальна назва 9-кілометрової магістралі безперервного руху, яка складається із шести транспортних розв’язок, що включають 27 штучних споруд, зокрема - два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху. Це один з найвідоміших довгобудів країни - його будівництво почалося у 2004 році, але у 2014 році зупинили роботи через брак фінансування. У 2020 році програма президента Зеленського "Велике будівництво" дозволила відновити будівництво переправи.

"Укравтодор" розраховує завершити будівництво Запорізького мосту за два роки.

Зараз правий і лівий берег Запоріжжя пов'язані між собою мостами Преображенського (мостовий перехід, що йде через Хортицю) і дамбою ДніпроГЕС. Також з правого берега на Хортицю веде арковий міст, на лівий берег потім потрібно їхати через міст Преображенського.

Улітку 2019 року на об'єкт приїжджав президент Зеленський, а восени - тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Останній пообіцяв за рік-півтора збудувати один бік моста. Це дозволить пустити рух транспорту по новому мосту в один бік у три смуги, а по мосту Преображенського - в інший.

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