Зеленський підписав закон, який продовжує дію особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО

Ухвалений документ не передбачає жодних змін в законі, крім терміну дії.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 1078-IX, що продовжує до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

"Повернуто з підписом від президента", - йдеться в графі, де повідомляється про стани проходження документа.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 грудня подовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2021 року.

Ухвалений документ не передбачає жодних змін в законі, крім терміну дії.

Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.