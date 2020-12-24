У Запоріжжі втретє за два тижні обрали голову облради

Вночі з 23 на 24 грудня депутати Запорізької облради обрали головою ради Олену Жук від партії "Слуга народу".

За неї проголосувало 46 депутатів, повідомляє "Радіо Свобода".

Під час засідання колишній голова облради Віталій Боговін, про обрання якого заявляли 15 грудня, повідомив про складання своїх повноважень.

Засідання тривало від 14:00 23 грудня і закінчилося вночі 24 грудня. Під час нього депутати обрали нову лічильну комісію, до якої делегували своїх представників п’ять з семи представлених в раді політсили.

Також було проведено голосування за заступників голови облради: першим заступником обрано Людмилу Любим від "Опозиційного блоку", а двома заступниками - Владислава Куценко з "Батьківщини" та Геннадія Фукса з фракції "За майбутнє". Останній також був обраний заступником голови облради під час засідання 17 грудня, коли 44 депутати обрали головою ради Віталія Толочека.

За заступників голови ради голосували двічі, адже, згідно регламенту, голова ради має право вносити повторно кандидатів на посаду замів голови. Спочатку за кандидатів проголосували лише 41 з 46 депутатів ради (для обрання необхідно 43 депутатів ради, - ред.). Під час другого голосування вони отримали 46 голосів від 46 депутатів, які брали участь у голосуванні.

У голосуванні не брали участь депутати від "Європейської солідарності" та ОПЗЖ, які не вважали Боговіна легітимно обраним головою ради, а відповідно розглядали поточне засідання як "зібрання депутатів".

На засіданні був присутній новопризначений голова Запорізької ОДА Олександр Старух. Він звернувся до депутатів з промовою про необхідність поновлення сталої роботи ради та ухвалення бюджету області на наступний рік.

Нагадаємо, 15 грудня частина депутатів Запорізької обласної ради повідомила про обрання головою ради очільника Запорізької ОДА Віталія Боговіна, обраного депутатом за списками партії «Слуга народу». Після чого він заявив про складання повноважень голови ОДА. Тоді дві з семи фракцій облради заявили, що не визнають Боговіна легітимно обраним головою ради через те, що голосування за нього проходило за закритими дверима без участі ЗМІ та під охороною невідомих осіб.

Пізніше, 17 грудня, 44 депутати Запорізької облради провели засідання, на якому обрали іншого голову ради - Віталія Толочека. Він пройшов до ради за списками партії "Слуга народу". Також було обрано трьох заступників голови обради.