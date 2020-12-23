У МЗС України заперечили отримання від Ірану звіту щодо катастрофи літака МАУ

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували звіту щодо збитого літака МАУ, який Іран нібито передав усім країнам, громадяни яких загинули в автокатастрофі під Тегераном.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Громадське.

"Станом на сьогодні від іранської сторони ми звіт не отримували. Ми бачили такі заяви, що вони планують передати, але станом на сьогодні звіт ми не отримали", - сказав Ніколенко.

Іранське агентство Tasnim учора повідомило, що організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіакомпанії України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Зазначалося, що звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - 11 українців.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.