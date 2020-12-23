Зеленський та "Слуга народу" залишаються лідерами електоральних симпатій, - Рейтинг

26,5% українців готові підтримати Володимира Зеленського, якщо б вибори відбулися найближчим часом. Про це свідчать дані опитування групи "Рейтинг".

Другим у списку електоральних симпатій іде лідер "Європейської солідарності", експрезидент Петро Порошенко (14,3%). За Юрія Бойка готові проголосувати 10,1% опитаних. Далі йдуть: Юлія Тимошенко – 9,8%, Віктор Медведчук – 7,7%, Володимир Гройсман – 6,4%, Ігор Смешко – 6,0%, Дмитро Разумков – 4,1%, Олег Ляшко – 3,6%.

У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», її готові підтримати 21,1% тих, хто взяв участь в опитуванні.

За партію «Опозиційна платформа – За життя» проголосуватли б 17,3%, партію «Європейська солідарність» – 15,2%, партію «Батьківщина» – 10,9%. По 4,8% підтримали б Радикальну партію та партію «Українська стратегія Гройсмана», 4,3% – партію «За майбутнє», 3,8% – партію «Сила і честь», 3,5% – «Голос», по 3,4% – партію Шарія та ВО «Свобода», 3,3% – УДАР Віталія Кличка.«

Єдиною партією, яка за останні місяці значно наростила рейтинги, є «Батьківщина». Усі інші чільні політичні сили – зберігають або навіть втрачають позиції.