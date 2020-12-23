У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
"Датагруп" купила провайдера Volia
"Датагруп" купила провайдера Volia
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Концентрація страху
Концентрація страху
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат та поранень серед військових немає.

Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню - поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Талаківки та Авдіївки.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що постріли окупантів не несли загрози життю військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед ЗСУ немає.

Нагадаємо, сьогодні бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон 17 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram

Читайте також