Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Протягом доби, 23 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню - поблизу Водяного, що на Приазов’ї, біля Талаківки та Авдіївки.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що постріли окупантів не несли загрози життю військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед ЗСУ немає.

Нагадаємо, сьогодні бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон 17 грудня.