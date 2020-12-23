У Криму суд окупантів почав розгляд доказів захисту Енвера Топчі

Підконтрольний Кремлю Совєтський суд в Криму почав розгляд доказів захисту по справі Енвера Топчі, обвинуваченого за статею 205.6 КК РФ (неповідомлення про злочин).

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з суду.

Сторона захисту подала низку клопотань, зокрема про виклик адвоката Уміджона Дададжонова. Дададжонов - саме та людина, про злочин якої нібито не повідомив Енвер Топчі. Крім того, під час засідання допитали експертів, які проводили комплексну релігійно-психологічно-лінгвістичну експертизу.

За словами адвоката Топчі Еміля Курбедінова, експерти повідомили, що не проводили окремої експертизи листування його підзахисного та людини під псевдонімом Абубакр ібн Ахмад, який, за матеріалами справи, є Уміджоном Дададжоновим.

"Сьогодні за клопотанням захисту ми допитали двох з трьох експертів, які проводили експертизу у межах справи Дададжонова, яка перекочувала в кримінальну справу проти Енвера Топчі. Експерти пояснили, що робили загальну експертизу стосовно людини, котра писала з аккаунта з ім'ям Абубакр ібн Ахмад", - пояснив захисник.

Він зазначив, що окрему експертизу щодо листування сторінки Абубакр ібн Ахмад і сторінки Топчі експерти не проводили.

"Експерти кажуть, що людина, яка писала зі сторінки Абубакр ібн Ахмад, повідомляла Топчі, що перебуває на території "Ісламської держави” і є бойовиком", - пояснив адвокат.

Експерти знайшли в листуванні одне повідомлення, в якому Абубакр ібн Ахмад написав: "Я в Халіфаті, я в Шамі, поспішають суди в Шам до нас". На підставі цього повідомлення експерти зробили висновок, що Дададжонов перебував в ІДІЛ.

Також, за словами адвоката, експерти повідомляють, що базових знань достатньо, щоб визначити, чи є людина членом терористичної організації.

"На моє запитання про те, чи потрібні спеціальні знання, щоб визначити, що Халіфат і Шам - позначають ІД, експерти пояснили, що це історичні назви, але в сучасних реаліях Халіфат і Шам - суто екстремістські назви, і несуть в собі екстремістську підґрунтя, і людина з базовими знаннями про Іслам і про політику на Близькому Сході повинна розуміти, що Халіфат і Шам в цій перспективі означає ІДІЛ", - додає Курбедінов.

Еміль Курбедінов також зазначив, що експертиза є неприпустимим доказом, оскільки вона стосується людини, проти якої відкрито кримінальну справу за іншим звинуваченням, і не може бути використана в справі проти Енвера Топчі.

"Ми вважаємо, що ця експертиза є неприпустимим доказом, оскільки вона отримана у межах іншої кримінальної справи, і суду в рамках кримінальної справи за Топчі доведеться оцінювати експертизу і ставити крапки, без адвоката Дададжонова. По-друге, нам не дали можливості реалізувати своє право на те, щоб поставити питання експертам на етапі призначення цієї експертизи, в нас не було можливості вирішити, чи довіряємо ми цим експертам. Є постанова Верховного суду РФ, в якій суд чітко повідомляє, що призначення такої експертизи, де слідство не дало можливості стороні захисту ставити питання експертам і заявляти про відвід, є неприпустимим доказом", - розказав Еміль Курбедінов.

Слідство також не встановило, що сторінка ібн Ахмада використовувалася Дададжоновим.

"Якщо оцінювати цю експертизу, а це єдиний доказ обвинувачення - то взагалі не ясно Дададжонов це писав Топчі, і як можна з речення «Я в Шамі, я в Халіфаті» зробити висновок про те, що людина є бойовиком забороненої в Російський Федерації організації, це абсурд", - резюмував Курбедінов.

Нагадаємо, що 14 грудня підконтрольний Кремлю Совєтський суд у Криму закінчив допит свідків у справі Енвера Топчі, обвинуваченого за статтею 205.6 КК РФ (Неповідомлення про злочин).

31 серпня російські спецслужби в Криму провели обшуки в будинках чотирьох кримських татар. Пізніше всіх звинуватили в неповідомленні про злочин. Згідно з матеріалами справи, вони не повідомили про листуванняв соцмережі "ВКонтакте” з чоловіком, який на той момент був бойовиком ІДІЛ — Уміджоном Дададжоновим. Листування відбулося 2015 року. Зі свого боку сторона захисту наполягає на тому, що приналежність сторінки “ВКонтакте” Дадажонову не доведена, також щодо Дададжонова не винесено вирок.