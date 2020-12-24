Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
Мессі вишле по пляшці іменного пива особисто Шовковському, П'ятову і Нещерету
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
ГоловнаПолітика

Кличко вніс бюджет на 2021 рік

Передбачається 25 млрд грн на освіту, 6 млрд на медицину та 5 млрд на соцзахист.

Кличко вніс бюджет на 2021 рік
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко виніс на сесію Київради проєкт бюджету столиці на 2021 рік, в якому понад половина видатків піде на освіту, медицину та соціальний захист. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

«Проєкт бюджету в умовах, коли треба буде і долати кризу, спричинену пандемією, і втілювати зміни в Києві, – збалансований. Так, доходи бюджету заплановані в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – майже 57,8 млрд», – зазначив мер.

За його словами, основним напрямом фінансування залишиться сфера освіти – на неї передбачили 24,7 млрд грн. Це – 43% від запланованих видатків міського бюджету.

Також триватиме ремонт столичних доріг, оновлення інфраструктури. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн.

«На охорону здоров’я ми плануємо спрямувати майже 5,7 млрд грн. Нагадаю, із квітня цього року медичні заклади столиці перейшли на державне фінансування, згідно з медичною реформою. Але місто не залишається осторонь і продовжує вкладати кошти в оновлення, ремонти медзакладів, у заміну застарілого обладнання на нове і сучасне», – наголосив Віталій Кличко.

В проєкті бюджету передачено збільшення муніципальної надбавки до зарплати медичним працівникам, збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Закладено понад 5 млрд грн на соціальний захист мешканців столиці. Зокрема, на сплату адресної допомоги соціально незахищеним киянам і підтримку ветеранів-захисників та їхніх родин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також