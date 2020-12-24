Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ, - "Слідство.Інфо"

Сьогодні Вищий антикорупційний суд мав обрати йому запобіжний захід.

Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Сьогодні, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Однак ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. За даними джерел, відповідне рішення підписав заступник Офіса генпрокурора Олексій Симоненко.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генпрокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу - ДБР. Але, як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно ВАКС. Відповідно, Печерський суд таких рішень ухвалювати не може.

Нагадаємо, 2 грудня в НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

18 грудня заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повідомили про підозру за ч. 3 ст. 359 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Підозру передали за місцем роботи Татарова, тобто в Офіс президента. Самого Татарова на роботі не було.