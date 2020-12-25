Зеленський розповів, чому Скалецька та Ємець не впоралися з викликом коронавірусу

Президент Володимир Зеленський вважає, що коронавірус психологічно вбивав міністрів охорони здоров'я Зоряну Скалецьку та Іллю Ємця, і вони не могли дуже швидко виконувати свої завдання.

У інтерв'ю виданню "Фокус" глава держави порівняв ковід з війною та зазначив, що командир має вести солдата в атаку, а не навпаки.

"Якщо він не веде, а першим в атаку біжить солдат, треба міняти командира. Якщо командира вбили, треба щоб зʼявився інший. Тут те саме. Я вважаю, що вірус психологічно вбивав міністрів. Вони не могли дуже швидко виконувати завдання не тому, що погані, а тому що були міністрами в такий час", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Скалецька "була прекрасним міністром" і він би хотів, щоб вона залишилася.

"У Нових Санжарах Скалецька психологічно не розуміла, чому люди так поводяться [в лютому в селище привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців, але місцеві жителі виступили проти, забороняючи автобусам вʼїжджати до місцевого санаторію]. Я їй дзвонив і пояснював. Ми порадили їй піти з людьми на ізоляцію, щоб вони не переживали", - додав президент.

Від Іллі Ємця, за словами Зеленского, вимагали працювати 24 години на добу.

"Вважаю, що для нього це було складно. Через епідемію COVID-19 він не зміг, хоча я поважаю його", - зазначив він.

Нинішнього очільника МОЗ Максим Степанова Зеленський назвав "найміцнішим з усіх", але сказав, що оцінювати його роботу складно.

"Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому", - зазначив президент.

Нагадаємо, що Зоряна Скалецька була міністром охорони здоров'я з 29 серпня 2019 по 4 березня 2020. За день до цього, 3 березня, в Україні виявили першого захворілого на коронавірус.

4 березня Рада затвердила новий склад Кабміну Дениса Шмигаля, який змінив на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Замість Зоряни Скалецької, яка до 5 березня перебувала на обсервації разом з евакуйованими з Китаю українцями, главою МОЗ став хірург Ілля Ємець.

Однак Ємець пробув на посаді менше місяці - 30 березня Рада відправила його у відставку з посади міністра охорони здоров'я. Нового міністра депутати змогли призначити з другої спроби - ним став Максим Степанов.

Ємець важав, що його звільнили "через позицію Супрун".