"Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення, - представник Зеленського у КС

Оприлюднені в ЗМІ аудіозаписи за участю голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького записані легально і ставлять під сумнів його право продовжувати роботу в Конституційному Суді.

Про це заявив представник президента у КС Федір Веніславський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, голову КС було викликано 28 грудня до Офісу генпрокурора для вручення підозри у зв'язку із записами, на яких Тупицький обговорює, як перешкоджати розслідуванню і діяльності суду.

"За наявною у мене інформацією, плівки записані в рамках проведення досудового розслідування, легально і з усіма необхідними дозволами. Тобто суд дозволив здійснювати негласні заходи спостереження і зняття інформації. І саме це стало підставою, щоб було зареєстровано кримінальне провадження і пана Тупицького було викликано для оголошення про підозру", - розповів Веніславський на брифінгу.

За словами представника президента в КС, справу порушено за ст.384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) і ст.386 (перешкоджання явці свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від надання свідчень чи висновку) Кримінального кодексу України.

"Оприлюднення плівок, на яких фігурує голова КС Тупицький, уже свідчить, що він не відповідає критеріям судді КС, закріпленим у Конституції. Це високі моральні якості, яких у наразі немає, і професіоналізм, який також під питанням. Думаю, цей факт є достатнім для того, щоб судді КС щонайменше на зборах, спеціальному засіданні, розглянули питання, чи може суддя Тупицький бути суддею КС", - резюмував Веніславський.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що виклик для вручення підозри голові КС є кроком у правильному напрямку.

"Наступним кроком має бути усунення пана Тупицького з посади, як власне і передбачає Кримінальний процесуальний кодекс. Це може зробити суд", - сказала вона.

Нагадаємо, 21 грудня "Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку.

Сьогодні стало відомо, що голову Конституційного суду України викликали повісткою на 28 грудня до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій. Олександру Тупицькому підготували підозру в одній зі справ судді-втікача Татькова.