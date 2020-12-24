31 млрд грн на освіту та охорону здоров'я: Київрада ухвалила бюджет столиці на 2021 рік

Документ передбачає у 2021 році доходи столиці на рівні 60,5 млрд грн. Видатки бюджету складуть майже 57,8 млрд грн.

Депутати Київської міської ради ухвалили бюджет міста Києва на 2021 рік, який передбачає майже 25 млрд грн на освіту та 5,7 млрд на охорону здоров’я. Відповідне рішення підтримали 74 депутати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Документ передбачає у 2021 році доходи столиці на рівні 60,5 млрд грн. Найбільше прибутку Київ планує отримати від податку на доходи фізичних осіб – 27,6 млрд грн (46% усієї дохідної частини бюджету Києва). Місцеві податки становитимуть 13,8 млрд грн, що складає 23%. Трансферти – 7,5 млрд грн (12%).

Видатки бюджету складуть майже 57,8 млрд грн. Найбільше коштів передбачили на освітню галузь – 24,7 млрд грн. Це – 43% від запланованих видатків міського бюджету.

Мер столиці Віталій Кличко обіцяє у 2021 році збільшити зарплати освітянам - працівникам галузі виплачуватимуть "усі можливі надбавки". Продовжаться будівництво та реконструкція дитячих садочків і шкіл.

На транспорт та дорожнє господарство у бюджеті Києва-2021 передбачено 8,7 млрд грн, на охорону здоров’я - 5,7 млрд грн. В тому числі враховано надбавки медикам з січня 2021 року.

На соціальний захист у 2021 році передбачено 5 млрд грн. Заплановано і збільшення зарплати працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам.

Нагадаємо, 22 грудня Київрада підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19. Таке рішення підтримали 115 депутатів.