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"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка

Політсила відреагувала на твердження президента про те, що "всі чекають, коли посадять Порошенка". 

"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
Фото: пресс-служба президента

У партії "Європейська солідарність" прокоментували заяву президента Володимира Зеленського з інтерв'ю щодо очікувань "посадки" Петра Порошенка.

У пресслужбі "ЄС" заявили, що "інтерв'ю Зеленського і його нав'язливі фантазії щодо Порошенка свідчать про те, що саме він і є безпосереднім замовником політичного переслідування п'ятого президента і лідера української проєвропейської опозиції".

У партії зазначили, що Володимир Зеленський, згідно з соціологічним опитуванням Центру Разумкова, визнаний розчаруванням року.

"Зеленський стверджує, що відсторонив одного з керівників свого офісу Татарова, але сам Татаров це заперечив. Зеленський говорить, що не впливає на прокуратуру, але за три години до суду над Татаровим прокуратура Зеленського передає справу заступника офісу Зеленського менеджеру Зеленського і за сумісництвом голові СБУ", -  заявили у партії.

В "ЄС" також зазначили, що "справу Юрченка замнули,  Холодова - забули, а пограбування держави Коломойським - взагалі табу". 

"Перефразуючи відому мудрість, можна було б сказати: не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - додали в "Євросолідарності". 

Нагадаємо, у інтерв'ю виданню "Фокус" президент України Володимир Зеленський заявив, що розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині для більшості українців не є гучним, бо "всі чекають, коли посадять Порошенка".

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