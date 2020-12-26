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Президент призначив голову Івано-Франківської ОДА

Посаду обійняв Андрій Бойчук.

Президент призначив голову Івано-Франківської ОДА
Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрія Бойчука.

Про це йдеться в указі президента № 585/2020, який Зеленський підписав 24 грудня.

“Вручаючи службове посвідчення в Офісі Президента України, Володимир Зеленський побажав новому очільнику Івано-Франківської облдержадміністрації наснаги та сумлінної праці на благо області”, – йдеться у повідомленні пресслужби ОПУ.

Зазначимо, Андрій Бойчук народився у 1976 році в м. Івано-Франківськ.

У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (інженер-механік). Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії «Укртрансгаз».

У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Бойчук – засновник благодійного фонду "Центр волонтерських ініціатив".

Нагадаємо, Кабмін погодив призначення Бойчука на засіданні 16 грудня.

Додамо, з 10 листопада 2020 року тимчасовою в.о. голови Івано-Франківської ОДА була Марія Савка, яка з 2016 року була першою заступницею глави Івано-Франківської ОДА.

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