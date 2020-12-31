Мін'юст США подав третій позов про конфіскацію активів Коломойського і Боголюбова

Міністерство юстиції США подало позов про конфіскацію третього активу українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, звинувативши їх у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Клівленді, штат Огайо.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мін'юсту США.

Відповідний позов подано до федерального суду Південного округу штату Флорида у середу, 30 грудня. Там базуються фірми, через які було куплено будівлю 22-поверхового хмарочоса у Клівленді компанією Коломойського та Боголюбова у 2008 році.

Американське слідство встановило, що гроші, які були використані в цій угоді, взяли в ПриватБанку для розвитку бізнесу Південного ГЗК - видобутку та збагачення залізної руди. Натомість вони пішли на купівлю нерухомості у США зовсім іншою компанією - Optima 55 Public Square.

Позов було подано через кілька днів після того, як Optima 55 Public Square домовилася про продаж будівлі.

Прокуратура США заявила, що в період з 2008 по 2016 рік Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній у кіпрському офісі ПриватБанку, перш ніж переказати гроші в Сполучені Штати.

Раніше такі звинувачення Коломойського і Боголюбова стосувалися власності в Кентуккі і Техасі. Загалом, за даними Міністерства юстиції США, нерухомість у трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 6 серпня США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах і в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

У травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Коломойського і Боголюбова в суд США.