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Масове вакцинування треба провести не пізніше березня-квітня, інакше буде катастрофа, - Порошенко

На його думку, Україні потрібні не менш як 20 млн доз вакцини.

Масове вакцинування треба провести не пізніше березня-квітня, інакше буде катастрофа, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Масову вакцинацію українців необхідно забезпечити у березні-квітні. Так вважає експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. В інтерв’ю «5 каналу» він зауважив, що перш за все треба провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи розповсюдження коронавірусу і зупинити хворобу. 

«Щоб одразу перевірити всі контакти, інакше тестування не має сенсу, для того, щоб сконцентрувати тих, хто мав контакти з позитивними тестами на коронавірус», – говорить Порошенко. 

«Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня, на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту», – вважає експрезидент.

За його словами, якщо не кинути всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі.

Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. «Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйона людей аж до 2022 року», – зауважує Порошенко. 

«Ми маємо забезпечити, як пишуть журналісти ВВС, не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість складає 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини», – вважає Петро Порошенко. 

«Але йдеться не лише про те, щоб ми закупили цю вакцину. Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі. Бо при температурі -18 ці вакцини не збережеш. Навпаки, якщо вона потрапляє в температуру 15-18 градусів, вакцина тут же втрачає свої властивості, які допомагають лікувати», – говорить Порошенко. Він наголошує, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.

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