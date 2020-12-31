НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій після модернізації

Національне агентства з питань запобігання корупції відновило доступ до Реєстру декларацій після модернізації.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"31 грудня НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій). Реєстр декларацій уже доступний для всіх користувачів. Завдяки модернізації НАЗК зробило Реєстр декларацій зручнішим для суб’єктів декларування", - сказано в повідомленні.

НАЗК звертає увагу суб’єктів декларування, що перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває. Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом.

Поміж ключових оновлень:

Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).

Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.

Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрі декларацій.

Відтепер у Реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.

Детальнішу інформацію про оновлення представлять наступного тижня.

29 грудня повідомляли, що у зв’язку з модернізацією доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб може бути частково обмежений до кінця 2020 року.