"Ви запитаєте, чи був важким 2020? Трішки да. Але не через тебе і не через мене. Не через нас".

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком. У відеоролику разом з ним знялися діти, яким він розповідав про здобутки року.

Традиційне президентське привітання за кілька хвилин до настання нового, 2021 року, транслювали українські телеканали.

"Все, що ми робимо, ми робимо для вас. Ми живемо у великій прекрасній країні... Де всі президенти у привітання кажуть фразу: "Дорогі українці, це був важкий рік". Ви запитаєте, чи був важким 2020? Трішки да. Але не через тебе і не через мене. Не через нас", - зазначив він.

Президент додав, що 2020 нагадав, наскільки багато героїв серед нас.

"Цьогоріч, як і у 2014, ми знов переконалися - супергерої існують. До наших військових доєдналися наші суперлікарі. Суперлаборанти, суперпожежники та суперрятувальники... Ми не маємо іншого варіанту, як бути супер-Україною", - заявив Зеленський.

Він нагадав також про ремонт доріг і програму "Велике будівництво" і повернення Віталія Марківа додому із ув'язнення в Італії. Також він згадав про 158 днів перемир'я на Донбасі, хоч і "небездоганного".

Президент також пообіцяв, що 2021 рік буде кращим.

Нагадаємо, що уперше Зеленський офіційно вітав українців у 2018 році. У своєму привітанні він оголосив про участь у президентських виборах. Телеканал 1+1 транслював його промову замість виступу п'ятого президента Петра Порошенка.

У 2019, тобто вперше у ролі президента, Зеленський використав у своєму ролику не тільки українську, а й кримськотатарську, угорську та російську мови. Ключове послання президента полягало в тому, що Україна зараз роз'єднана, а повинна стати єдиною.