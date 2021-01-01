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Порошенко: ціни на тести і вакцини від коронавірусу потрібно жорстко регулювати

"Бо знову нечисті на руку ділки почнуть заробляти свої мільярди".

Порошенко: ціни на тести і вакцини від коронавірусу потрібно жорстко регулювати
Фото: eurosolidarity.org

Влада повинна запровадити жорстке регулювання цін на тести, вакцини та медичні послуги, пов’язані з епідемією коронавірусу. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю «5 каналу». 

«Я вимагаю: негайно зараз обмежте ціни на тести, послуги і ціни на вакцини. Бо знову на цьому нечисті на руку ділки від влади почнуть заробляти свої мільярди, як вони зараз це роблять на базі «великого крадівництва». Зробіть негайно обмеження цін, зупиніть грабування українського народу», – закликав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко також наголосив, що вкрай важка ситуація з коронавірусом спонукала його зайнятися постачанням засобів захисту для медиків та кисневого обладнання у лікарні. Однак питанням забезпечення вакциною має опікуватися влада.

«Це завдання влади – у цьому випадку з волонтерами ніхто переговори не веде. Це заборонено. І я думаю, що це правильний принцип, щоб виробники вакцин не намагалися, скажімо так, ціновим фактором визначити, кому буде поставлятися в першу чергу, кому в другу», – пояснює Петро Порошенко.

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