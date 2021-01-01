Фото: president.gov.ua

Звільнення українок та їхніх дітей із Сирії, яке відбулося 31 грудня , було одним із найскладніших завдань останнього часу.

Над їх поверненням працювали українські спецслужби, дипломати та спецлужби країн-партнерів. Про це у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це про реальну, а не фейкову спецоперацію. Це про те, як усе відбувається в реальному житті, а не в бойовиках чи на ток-шоу", – заявив він.

За словами президента, спочатку на заваді стояли активні бойові дії в Сирії, а потім - обмеження через коронавірус.

"Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це ускладнювало роботу. Але нам вдалося. Вдасться витягнути й інших", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду.

Фото: president.gov.ua

На сайті Офісу президента додали, що було звільнено дві жінки та семеро їхніх дітей. Жінки летіли з Сирії до Ірану, а потім їх доставили у аеропорт "Бориспіль". Робоча група зі звільнення була створена у жовтні 2019 року. Фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності.

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зазначив, що звільнені жінки та діти перебували в таборах Сирії у жахливих умовах.

Нагадаємо, що учора з сирійського табору, в якому містяться родичі бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ), були звільнені кілька українських жінок з дітьми.

У жовтні родичі українок, які разом із 35 їхніми дітьми утримуються в Сирії, попросили допомогти їм повернутися на батьківщину.