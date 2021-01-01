Порошенко: близько 40% загального обсягу торгівлі України належить європейському напрямку

Експрезидент згадав про річницю ЗСТ з Євросоюзом.

Запуск поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом 5 років тому дав старт новій ері торговельних відносин України та ЄС, вважає експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Ця подія назавжди змінила українську зовнішньоекономічну політику та відкрила якісно нові безмежні можливості для національних експортерів та іноземних інвестицій», – написав Порошенко у Facebook до річниці ЗВТ.

За його словами, сьогодні вже близько 40% загального обсягу торгівлі України належить європейському напрямку.

«За 5 років ми збільшили обсяг торгівлі з ЄС приблизно на 60%. Україна впевнено входить до першої двадцятки торговельних партнерів Євросоюзу та до п’ятірки найбільших експортерів аграрної продукції в ЄС. І ми продовжимо цей шлях успіху», – відзначив лідер «Європейської Солідарності».

«Економічна інтеграція — це шлях до досягнення критеріїв членства та до практичного вирішення питання про вступ України до Європейського Союзу — гарантії нашої незалежності, суверенітету, добробуту та безпеки», – резюмував Петро Порошенко.