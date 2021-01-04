Порошенко вважає, що офіційна статистика щодо коронавірусу не відповідає реальній ситуації

Офіційна статистика щодо коронавірусу не відповідає реальній ситуації. Про це в інтерв‘ю телеканалу «Прямий» сказав експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він зауважив, що в Україні в останні дні різко впала кількість тестувань.

«От подивіться на статистику, останню доступну статистику, яка у нас була, вони мають там декілька тисяч захворілих. Але подивіться, скільки тестів зроблено в цей день. 12 тисяч тестів. То я вам пораджу: ви наступного разу робіть 1000 тестів. Ви отримаєте 500 захворілих – і виходьте з відосиками про те, що у вас уже подоланий коронавірус», – іронізує Петро Порошенко.

«Ти береш цю статистику, а потім береш свій телефон. Кожен день як мінімум 20-30 людей звертаються по негайну допомогу, бо вони не можуть госпіталізуватися. В них немає ліжка з киснем, доступу до лікаря, є проблеми з проведенням тестування, вони не мають врешті-решт грошей, щоб забезпечити собі лікування», – зауважує Петро Порошенко.

«Я думаю, може ми в якихось різних країнах живемо? Ми, навколо оточені людським горем, – і вони, які святкують перемогу то над Росією, то над коронавірусом, то над Порошенком», – резюмує п’ятий Президент.