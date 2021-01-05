У 2020-му в Україні нараховано понад 137 млн грн плати за перевантаження фур

Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією перевірили майже 700 тисяч транспортних засобів, склали понад 14 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів.

У 2020-му році в Україні було нараховано понад 137 млн грн плати за перевантаження транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба Кабміну з посиланням на міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

"У 2020 році ми оголосили бій перевантаженим фурам, запровадили посилений габаритно-ваговий контроль і продовжуємо працювати над реформуванням і цифровізацією Укртрансбезпеки задля виключення людського фактора. Центр обробки даних ГВК, необхідний для запровадження системи автоматичної фіксації порушень, вже також готовий до експлуатації. Влаштовано більше 40 WiM-комплексів. А в цьому році працюватимемо не менше 100 WiM", - сказав Криклій.

За його словами, за підсумками минулого року інспекторами Укртрансбезпеки у співпраці з Нацполіцією було перевірено майже 700 тисяч транспортних засобів, складено понад 14 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів.

Криклій зазначив, що найбільше плати за проїзд було нараховано в Одеській, Херсонській і Київській областях.

Він також додав, що повна автоматизація і цифровізація усіх процесів задля виключення людського фактора залишається головною метою відомства у реформуванні Укртрансбезпеки.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го до бюджету надійшло 1,6 мільйона штрафів за перевантажені фури. Найбільше плати за проїзд нараховано на Одещині, Рівненщині та Миколаївщині.

На початку вересня 2019 року Рада прийняла закон про автоматичний габаритно-ваговий контроль за допомогою комплексів зважування вантажівок у русі (Weight-in-Motion). За перевищення габаритно-вагових норм на рівні 5-10% на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімуму доходів громадян; 10-20% - 1000 мінімумів; понад 20% - 2000 мінімумів.

З осені 2019 року на основних трасах біля Києва почали встановлювати перші шість WiM-комплексів. Вони розташовані на дорогах М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), М-03 (Київ - Харків - Довжанське), М-05 (Київ - Одеса), М-06 (Київ - Львів - Чоп), М-07 (Київ - Ковель - Ягодин). На чотирьох локаціях заміри будуть здійснюватися в обох напрямках руху, на двох - тільки в бік Києва. Перший WiM-комплекс у Калинівці тільки за один місяць роботи зафіксував 200 фактів перевантаження.

У червні президент Володимир Зеленський розповів, що зайшов у чат, де водії обговорюють дороги, якими можна об'їхати пункти контролю. Президент зняв відео, у котрому назвав далекобійників, які їдуть з перевантаженням, "засранцями".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пррипускає, що у майбутньому в Україні будуть зважувати не лише вантажний транспорт, а й пасажирський.