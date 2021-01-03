Напередодні Нового Року популярне українське онлайн казино - GoXbet вирішило порадувати своїх гравців і допомогти їм відволіктися від жахів 2020 року. І новорічним сюрпризом на цей раз буде Велика Зимова лотерея з грандіозними призами!

З усіма подробицями акції можна познайомитися за посиланням: https://win.goxbet2.com/big-winter-lottery/.

Трохи про призи і призерів

Переможців тут буде цілих 50, а виграти в лотереї GoXbet можна однокімнатну квартиру, три iPhone12 PRO, і грошові призи: від 1 000 до 25 000 гривень! Досить непогані подарунки від Діда Гоксмороза, правда?!

Коли?

Велика Зимова лотерея проводиться з 00.00 1 грудня по 12:00 29 січня, тому часу взяти участь і навіть перемогти більш ніж достатньо. І вже о 18:00 (за київським часом) 29 січня новорічні подарунки від GoXbet знайдуть своїх власників!

Як взяти участь?

Все дуже просто: 1 лотерейний квиток гравець GoXbet отримує за кожні 350 гривень депозиту. Більше квитків - вище шансів увійти в 50 переможців і забрати крутий подарунок!

Якщо забудеш, скільки квитків вже є - служба підтримки в чаті з радістю підкаже. А зареєструватися і поповнити рахунок (якщо що) можна в будь-який зручний час за пару хвилин.

Як визначаються переможці?

Переможців Великий Зимової лотереї вибере сама удача! Ну або чесний і непередбачуваний сервіс random.org. Сам відеозапис розіграшу буде викладений на сторінці турніру за посиланням вище, тому всі бажаючі вже 29 січня 2021 року зможуть з нею познайомитися.

Загалом, подія досить святкова і багатообіцяюча, і GoXbet запрошує всіх бажаючих приєднатися до цього новорічного свята азарту і від душі повеселитись.

З наступаючим! І удачі!