Транзит газу в Європу через Україну в 2020-му знизився на 38%, - ОГТСУ

У 2020 році транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему становив 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше, ніж у 2019 році.

Про це інформує пресслужба Оператора ГТС України.

"У 2020 році Оператор ГТС України (ОГТСУ) протранзитував до Європи 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком)," - йдеться у повідомленні.

Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.

"Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит склав на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою. При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно контракту, в якому передбачена умова «качай або плати»", - повідомляє оператор ГТСУ.

Середньодобовий обсяг транзиту з початку року склав 153 млн куб. м на добу, а у грудні зріс до 183 млн куб. м на добу за рахунок дозамовлених через аукціонні платформи потужностей на транспортування газу до країн Європи.

У західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%). Зокрема, у Польщу - 3,8 млрд куб. м, Словаччину - 38,5 млрд куб. м, Угорщину - 9,6 млрд куб. м

У південному напрямку транзит склав 3,9 млрд куб. м (-70%). Із них 0,9 млрд куб. м – у Румунію та 3,0 млрд куб. м – у Молдову.

Транспортування газу з Європи в Україну на замовлення клієнтів ОГТСУ склало 15,9 млрд куб. м, що на 12% більше ніж у 2019 році та на 27% більше за середні показники відповідних періодів у 2016-18 роках.

Всього за 2020 рік імпорт із Словаччини склав 10,2 млрд куб. м (+11% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини - майже 4,2 млрд куб. м (+14%), із Польщі - майже 1,5 млрд куб. м (+3%). Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку 2020 року, імпортовано 45%.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було спрямовано 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд куб. м) надійшли в режимі "shorthaul - митний склад" і 40% (4,0 млрд куб. м) в режимі "кордон - митний склад". У листопаді розпочалась фаза активного відбору газу з митного складу та його подальшого транспортування до країн ЄС (0,3 млрд куб. м).

Всього за період січня-грудня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 82 трейдери, з них 52 українських компаній та 30 іноземних. Послугами short-haul та "митний склад" скористалися понад півсотні компаній, більша частина з яких є нерезидентами.