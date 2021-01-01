Відсьогодні набула чинності єдина ціна на електроенергію

Відсьогодні, 1 січня, набула чинності єдина вартість електроенергії для населення. Встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Про це йдеться у постанові уряду "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 5 липня 2019 року №483", пише "Укрінформ".

Цей тариф діятиме до 31 березня 2021, він не передбачає "пільгових" 100 кВт-год за ціною 90 копійок, які діяли до 1 січня.

"Термін дії чинного механізму ПСО стікає 1 січня 2021 року, і, у випадку неухвалення пропонованих змін, ціна на електроенергію для побутових споживачів має формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 рази, зростанню тарифів на електричну енергію для населення (приблизно до 3,30 грн за кВт-годину"), - пояснили в Міненерго.

Без змін лишился коефіцієнти двух- і трьохфазних лічильників. Таким чином за наявності двухфазного лічильника вартість електроенергії у нічний час менша на 50%.

За 3-зонними тарифами вартість електроенергії складатиме:

в години максимального навантаження (з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00) - 1,5 тарифу;

у напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) - повний тариф;

у нічний час (з 23:00 до 07:00) - 0,4 від тарифу.

Нагадаємо, що відповідне рішення Кабміну було ухвалено на засіданні 28 грудня. Було скасовано тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год у 90 копійок (з ПДВ).