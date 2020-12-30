Ціна Bitcoin перетнула позначку у 28,5 тис. доларів

Курс Bitcoin сьогодні побив попередній рекорд в 28 352,63 доларів США, встановлений менш ніж за 72 години до цього.

Курс криптовалюти Bitcoin знову відновив зростання. В середу вартість валюти встановила новий рекорд - 28 579,59 доларів США.

Про це повідомляє Coindesk.

Курс Bitcoin сьогодні побив попередній рекорд в 28 352,63 доларів США, встановлений менш ніж за 72 години до цього. Пізніше ціна знизилася до 27 772,99 доларів.

Вартість криптовалюти росте на тлі новин з США, де Федеральний резерв разом з іншими банками друкує гроші, намагаючись уникнути найгірших економічних наслідків пандемії COVID-19. Президент США Дональд Трамп наразі просуває у Конгресі ухвалення у конгресі ще більшого пакета допомоги.

Багато людей розглядають ці дії як потенційні каталізатори інфляції, які матимуть негативні наслідки для курсу долара США. Водночас ці фактори можуть бути позитивними для Bitcoin.

Ціна Bitcoin за останній рік зросла майже на 300%.

Нагадаємо, 21 грудня вартість Bitcoin вперше перевищила $24 тисячі.

За чотири дні - 28 грудня - вартість Bitcoin перевищила позначку у 28 тисяч доларів США. За останні три місяці котирування Bitcoin виросли більш ніж на 100%.