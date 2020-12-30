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Набрали чинності постанови, необхідні для завершення реформи містобудування

"Реформу містобудування вже не зупинити".

Набрали чинності постанови, необхідні для завершення реформи містобудування
Фото: Макс Требухов

На сайті Кабінету міністрів України опубліковано дві постанови eряду, прийняття яких було першим кроком завершального етапу реформи містобудівної сфери, повідомляє пресслужба Міністерства територій та громад.

Зокрема, постанова № 1339 від 16 грудня 2020 р. відновила дію постанови №553 «Про порядок Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». Відтепер у органів місцевого самоврядування знову є повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль.

Постанова № 1340 від 23 грудня 2020 р. про «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду» передбачає ліквідацію Державної інспекції містобудування і Державної сервісної служби містобудування. При цьому створюється Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), як центральний орган виконавчої влади, що здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль і нагляд у сфері містобудування без дозвільно-реєстраційних функцій.

«Реформу містобудування вже не зупинити. У нас є чітке бачення та план початих змін, підтримка Уряду, експертного середовища та законодавців. Прийняття та публікація обох постанов – це результат нашої спільної роботи. Далі буде багато праці та перепон, які доведеться долати, але початок покладено: в будівництві на місцях буде наведено порядок – місцева влада знову може здійснювати контроль у містобудівній сфері, а ДАБІ поступово позбувається ролі багаторічного корумпованого монополіста», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Наступним кроком буде прийняття постанови, що змінить деякі регуляторні акти у сфері будівництва щодо ліцензування, дозвільних документів, прийняття об’єктів в експлуатацію, визначення порядку ведення контролю та нагляду. Саме цим документом, який обов’язково пройде публічні обговорення до прийняття, ДАБІ буде позбавлена всіх функцій і остаточно перестане існувати.

Нагадаємо, що план Мінрегіону по завершенню реформи містобудівної сфери складається  з кількох етапів, які опираючись на чинне законодавство, змінять підходи до реалізації реформи. Паралельно з цим буде створено нове законодавче  підґрунтя, що забезпечить основу для роботи ДІАМ. Відповідний законопроєкт зараз розробляється робочою групою при Мінрегіоні.

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