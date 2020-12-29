Міноборони просить правоохоронців з’ясувати, хто намагається зірвати постачання харчування для ЗСУ

Одна з компаній, яка вирішила максимально охопити весь ринок послуг в ЗСУ з харчування, буквально за тиждень до того, як приступити до своїх обов’язків, відмовилася від надання послуг

Через недосконалість законодавства в тендерах на постачання харчування військовослужбовцям Збройних сил України беруть участь суб’єкти, чия головна мета - унеможливити чи відтермінувати цю процедуру, що ставить під загрозу забезпечення армії продовольством, а отже й обороноздатність держави в цілому. Про це заявив заступник міністра оборони України Ігор Халімон. За його словами, Міноборони вже звернулося з відповідними заявами до компетентних органів, пишуть "Українські новини".

"Ми попросили допомоги в Служби безпеки України, в поліції. Тому що в нас є недобросовісні заходи певних учасників, які, я думаю, спеціально подають певні невідповідні документи, у тому числі фіктивні, щоби фактично унеможливити чи відтермінувати підписання договорів. Правоохоронці нам допомагають. Далі це вже є питання їхньої компетенції, як буде відбуватися притягнення до відповідальності цих суб’єктів господарювання", - розповів Ігор Халімон.

У відомстві розповіли, що ризик зриву договорів став очевидним, коли черговий ФОП подав мінімальний пакет документів, і там не було ані досвіду виконання аналогічного договору, ані підтвердження фінансової спроможності, ані навіть банківської гарантії для забезпечення цінової пропозиції.

"Але подання скарг блокує роботу інших. Це як у випадку, коли під час бойових дій корабель затоплюють у протоці, щоб інші не могли пройти", - пояснили в МОУ.

Своєю чергою, заступник міністра Ігор Халімон акцентував, що наразі Міноборони може дискваліфікувати того чи іншого учасника тільки вже після торгів.

"Після того, як будуть проведені певні процедури. Не на моменті, коли з ними ведеться переговорна процедура. Саме через ці нюанси суб’єктами господарювання створюються певні фізичні особи - підприємці, які заходять на торги виключно для того, щоб відтермінувати або фактично унеможливити процедуру", - сказав заступник голови МОУ.

Ігор Халімон нагадав, що минулого року одним із ФОПів також було фактично заблоковано процедури, і теж саме з харчування.

"Тоді втрутилася Верховна Рада, вона допомогла прийняттям закону про продовження договорів, щоб не було зриву (забезпечення. - Ред.) харчування. Бо одна з компаній, яка вирішила максимально охопити весь ринок послуг в ЗСУ з харчування, буквально за тиждень до того, як приступити до своїх обов’язків, відмовилася від надання послуг", - розповів заступник міністра оборони.

Він наголосив, що цьогоріч утворилася така ж сама ситуація.

"Два ФОПи заходять, не маючи ані тендерного забезпечення, ані якихось спроможностей для того, щоб здійснювати якісні послуги. Я впевнений, що це цілеспрямовані дії для дискредитації і відомства в цілому, і заходів, які ми вживаємо для переходу військовослужбовців до системи харчування за стандартами НАТО", - вважає Ігор Халімон.

У Міноборони підкреслюють, що наразі необхідне втручання усіх державних органів, оскільки тут йдеться про ризики обороноздатності держави в цілому.

"От якраз правоохоронні органи і повинні з’ясувати, у чиїх інтересах вони діють", - наголошують в МОУ.

У відомстві розказали, що загальна чисельність українських військовослужбовців - за законом 250 тисяч, але зараз на 26 тисяч більше. Нагальна потреба - перейти на стандарти НАТО, зокрема в харчуванні для Збройних сил.