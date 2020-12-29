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Падіння ВВП у 2020 році не перевищить 4,8% – Петрашко

У четвертому кварталі 2020-го падіння ВВП очікується близько 3%.

Падіння ВВП у 2020 році не перевищить 4,8% – Петрашко
Фото: 5.ua

За підсумками 2020 року падіння ВВП в Україні не перевищуватиме 4,8%.

Про це заявив на пресконференції міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили в квітні: падіння на 4,8%", - сказав Петрашко.

За його словами, за макроекономічною статистикою Україна увійшла у 2020-й з падінням основних макроекономічних показників ще до пандемії. З перший квартал падіння ВВП склало - 1,3%, у другому - 11,4%, у третьому - 3,5%. 

У четвертому кварталі 2020-го падіння ВВП очікується близько 3%.

Нагадаємо, у жовтні Світовий банк погіршив прогноз падіння ВВП в Україні. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону. У Світовому банку наголосили, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.

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