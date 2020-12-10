Нацбанк попередньо оцінив втрати ВВП від локдауну

Нові обмеження призведуть до втрат приблизно у 0,2% ВВП наступного року.

Національний банк попередньо оцінює втрати ВВП України від посиленого карантину в січні-2021 у 0,2%.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими оцінками, нові обмеження призведуть до втрат приблизно у 0,2% ВВП наступного року", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначало, що карантин вихідного дня суттєво не вплине на підсумки року - це буде 0,04-0,06 п.п. у річному еквіваленті.

Водночас Сологуб зазначив, що НБУ оцінює вплив карантину вихідного дня на ВВП країни у 0,02 п.п.

"Ми десь очікували вплив до 0,2 п.п. на ВВП. Можна сказати, що, найімовірніше, він буде меншим", - сказав Сологуб.

Заступник голови Нацбанку також зазначив, що на погіршення показників вплинув радше не безпосередньо карантин, а його очікування.

"Бізнес, люди не дуже розуміли, як саме впроваджуватиметься карантин", - сказав Сологуб.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після карантину "вихідного дня" ВВП не постраждав, але є другий пік звернень щодо безробіття.