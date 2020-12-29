Кабмін пом'якшив умови програми доступних кредитів

Кабінет Міністрів підтримав низку заходів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямованої на додаткову підтримку малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 28 грудня, інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Урядове рішення запроваджує такі зміни:

програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва з річним доходом до 20 млн євро (було до 10 млн євро);

лібералізуються умови кредитів: строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років (було 2 роки); відстрочка платежу для повернення кредиту може становити до 12 місяців (було до 9 місяців); перший внесок у реалізацію інвестиційного проєкту зменшується 10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів (було 20% і 30% відповідно);

пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці – зменшення до 50% (було 60%), чисельності персоналу – до 50% (було 80%) станом на 1 березня 2010 року;

для кредитів на фінансування обігового капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їхня компенсація на рівні 3% річних, і для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31.03.2021.

урегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» з державною підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.

Зазначається, що станом на 28 грудня кількість заявок на участь у Програмі вже склала 58 374 шт. на загальну суму 69 млрд грн. Усього за весь період дії Програми підписано 7 158 кредитних договорів на загальну суму 16,5 млрд гривень.

Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 23 банками.

Нагадаємо, кредитна програма "5-7-9%" стартувала у лютому 2020 року. Розмір Фонду розвитку підприємництва, через який іде фінансування, у 2020 році становить 2 млрд гривень.