Ostchem виграв справу про примусовий поділ групи

28 грудня Північний апеляційний господарський суд визнав незаконним рішення Антимонопольного комітету від 5 вересня 2019 року про примусовий поділ групи Ostchem та застосування максимально можливого штрафу в розмірі 107 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Таким чином суд залишив в силі рішення Київського Господарського суду про визнання незаконними звинувачень азотної групи Ostchem у зловживанні монопольним становищем на ринку азотних мінеральних добрив.

За словами директора з комунікацій Group DF Олега Арестархова, звинувачення з боку АМКУ попереднього складу були побудовані на недостовірній інформації та перекручених даних, тому вони очікували саме на таке рішення суду.

"Група наших адвокатів в суді довела, що АМКУ, виносячи своє рішення, не вірно рахував долі на ринку наших виробників і відповідно прийняв незаконне рішення. У АМКУ не було законних підстав для того, щоб зробити висновок про монопольне становище заводів «Остхем» і відповідно, АМКУ не зміг довести в суді факт зловживання монопольним становищем. Також в суді було показано, що при ухваленні свого рішення АМКУ використовував необ’єктивну інформацію і дуже суб’єктивну аргументацію. Використовувалися методики і практики визначення товарних, географічних та часових меж ринку, які не відповідають та суперечать власними методиками АМКУ і практикам антимонопольного відомства ЄС. Такий висновок був також підтверджено провідними міжнародними експертами в галузі конкурентного права, включаючи Керівника Комітету з конкуренції Конференції ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD)", – прокоментував Ігор Гольченко, директор з GR Group DF.

Нагадаємо, рішення Антимонопольного комітету про зловживання монопольним становищем і примусовий поділ в липні було оскаржене адвокатами Ostchem в Київському Господарському суді Києва.