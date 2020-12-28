Кабмін розблокував підписання семи угод для видобутку газу в Україні

Угоди треба встигнути підписати до 7 січня 2021 року.

Кабінет Міністрів на засіданні у понеділок затвердив тексти договорів семи угод про розподіл продукції (УРП) для видобутку вуглеводнів в Україні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Проєктом розпоряджень пропонується затвердити остаточну редакцію угод про розподіл продукції, уповноважити на підписання заступника міністра енергетики Юрія Бойка та визначити уповноваженим органом Держгеонадра", - сказав глава Міненерго Юрій Вітренко.

За його словами, зокрема, йдеться про УРП із державною "Укргазвидобування" з Берестянської, Бузівської, Балаклійської та Іванівської ділянок, "ДТЕК" Ріната Ахметова - із Зінківської, "Гео Альянс" Віктора Пінчука - із Софіївської, "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького - із Угнівської.

Вітренко нагадав, що угоди треба встигнути підписати до 7 січня 2021 року.

Як повідомлялося, у липні 2019 року уряд схвалив результати УРП-конкурсів із дев'яти вуглеводневих ділянок: "Укргазвидобування" (УГВ) в союзі з канадською Vermilion здобуло перемогу з Балаклійської та Іванівської ділянок, "УГВ" - з Берестянської та Бузівської, "Укрнафтобуріння" - з Русанівської, американська Aspect Energy - з Варвинської, "ДТЕК" - із Зінківської, "Гео Альянс" - із Софіївської, "Західнадрасервіс" - із Угнівської.

Водночас у листопаді 2020 року канадська Vermilion вирішила не брати участі в проектах через суттєве зниження цін на газ і нафту порівняно з 2019 роком, пандемію коронавірусу та глобальний економічний спад.