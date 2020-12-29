Це вже 19-й реалізований об'єкт "Укрспирту".

Фото: prozorro.sale Фото: prozorro.sale Фото: prozorro.sale Фото: prozorro.sale Фото: prozorro.sale

Фонд державного майна продав 19-й завод "Укрспирту" у селі Борок на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"Декілька хвилин тому завершився аукціон з продажу майна Борокського МПД, що у 80 км від Львова, неподалік українсько-польського кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за об'єкт приватизації змагалися три компанії, а його стартова ціна зросла у 4,2 разів - з 13,2 млн грн до 55,1 млн грн.

Адреса об'єкту - с.Борок, вул. Миру, 14; Львівська обл., Сокальський р-н, смт. Жвирка, вул. 1 Травня, 9.

Новий власник отримає бардосховище, спиртобазу, солодовню, ферму та зерносховище.

Переможець аукціону - товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Клімат плюс" - тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Борокського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Нагадаємо, 18 грудня ФДМ на аукціоні продав Вишняківське МПД, що розташоване за 100 км від Полтави, за рекордну для приватизації спиртових активів суму - 234 млн гривень. Попередній рекордсмен у приватизації спиртових активів - найбільший молдавський завод з виробництва етилового спирту ZERNOFF. 12 листопада він на аукціоні за 120 млн гривень придбав Марилівський спиртзавод на Тернопільщині.