Кисень виробництва ОПЗ визнали лікарським засобом

Міністерство охорони здоров'я України видало реєстраційне посвідчення на виробництво АТ "Одеський припортовий завод" рідкого медичного кисню. Тепер підприємство може виробляти й відвантажувати цю продукцію контрагентам за медичним призначенням.

Про це інформує пресслужба ОПЗ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Одеській області та в країні в цілому, керівництво АТ "ОПЗ" спільно з фахівцями підприємства оперативно відпрацювали пропозиції контрагентів щодо співпраці з поставки кисню медичного рідкого та підготували увесь необхідний пакет документів для його відвантаження", - сказано в повідомленні.

Наразі відповідне технологічне обладнання АТ "ОПЗ" повністю готове до виробництва та випуску кисню медичного рідкого.

Виробничі потужності АТ "ОПЗ" дозволяють забезпечити киснем щодоби понад 300 пацієнтів і врятувати у період пандемії життя 10 тисяч хворих на COVID-19. Медичний кисень на заводі виробляють кріогенним методом. Ця технологія забезпечує 99,7% кисню в кінцевому продукті, тоді як технічні вимоги до медичного кисню обмежуються 99,5%.