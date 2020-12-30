У Німеччині вперше зафіксували понад тисячу жертв COVID-19 за добу

Кількість пов'язаних з коронавірусом смертей у Німеччині вперше перевищила 1 000 смертей за добу, сягнувши позначки 1 129. Про це свідчать опубліковані у середу, 30 грудня, дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), передає DW.

Попередній рекорд було зафіксовано рівно тиждень тому. В середу, 23 грудня, кількість померлих внаслідок COVID-19 в Німеччині склала 962 особи.

Водночас порівняно з даними тижневої давності в країні незначно зменшилося число виявлених випадків інфікування коронавірусом протягом доби. Якщо цієї середи їх було 22 459, то тиждень тому - 24 740.

Загальна кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії COVID-19 в Німеччині значно перевищила 1,6 млн. Також від хвороби чи пов'язаних з нею ускладнень у країні померли 32 107 людей. Понад 1,3 млн осіб уже одужали.

Наразі найбільш ураженими коронавірусом землями Німеччини є східні Саксонія та Тюрингія. Натомість, Нижня Саксонія поки залишається землею, в якій кількість нових випадків коронавірусу, зафіксованих протягом минулого тижня з розрахунку на 100 тисяч населення, є найнижчою.

Згідно з планом уряду Німеччини, масова вакцинація розпочалася 27 грудня. Земля Саксонія-Ангальт отримала перше постачання з 9,7 тис. доз вакцини вранці 26 грудня. Цього ж дня зробили перше в країні щеплення від ковіду. Вакцину від отримала 101-річна жінка з будинку для літніх людей.