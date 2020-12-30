Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Німеччині вперше зафіксували понад тисячу жертв COVID-19 за добу

Кількість нових випадків інфікування менша порівняно з попереднім тижнем.

У Німеччині вперше зафіксували понад тисячу жертв COVID-19 за добу
Фото: EPA/UPG

Кількість пов'язаних з коронавірусом смертей у Німеччині вперше перевищила 1 000 смертей за добу, сягнувши позначки 1 129. Про це свідчать опубліковані у середу, 30 грудня, дані Інституту імені Роберта Коха (RKI), передає DW.

Попередній рекорд було зафіксовано рівно тиждень тому. В середу, 23 грудня, кількість померлих внаслідок COVID-19 в Німеччині склала 962 особи.

Водночас порівняно з даними тижневої давності в країні незначно зменшилося число виявлених випадків інфікування коронавірусом протягом доби. Якщо цієї середи їх було 22 459, то тиждень тому - 24 740.

Загальна кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом від початку пандемії COVID-19 в Німеччині значно перевищила 1,6 млн. Також від хвороби чи пов'язаних з нею ускладнень у країні померли 32 107 людей. Понад 1,3 млн осіб уже одужали.

Наразі найбільш ураженими коронавірусом землями Німеччини є східні Саксонія та Тюрингія. Натомість, Нижня Саксонія поки залишається землею, в якій кількість нових випадків коронавірусу, зафіксованих протягом минулого тижня з розрахунку на 100 тисяч населення, є найнижчою.

Згідно з планом уряду Німеччини, масова вакцинація розпочалася 27 грудня. Земля Саксонія-Ангальт отримала перше постачання з 9,7 тис. доз вакцини вранці 26 грудня. Цього ж дня зробили перше в країні щеплення від ковіду. Вакцину від отримала 101-річна жінка з будинку для літніх людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також