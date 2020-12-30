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Парламент Аргентини підтримав закон про легалізацію абортів

Проти виступила католицька церква, яка залишається дуже впливовою в країні.

Парламент Аргентини підтримав закон про легалізацію абортів
Фото: TravelAsk

Парламент Аргентини - країни з одним із найсуворіших в світі законодавством про переривання вагітності - ухвалив закон, що дозволяє аборти до 14-го тижня вагітності.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Закон уже був схвалений на початку місяця Палатою депутатів і отримав підтримку президента Альберто Фернандеса, що означає, що голосування в Сенаті був його останньою перешкодою. Досі аборти дозволялися тільки в разі зґвалтування чи коли здоров’ю матері щось загрожувало. Це регулювалося нормою Кримінального кодексу, чинного з 1921 року. За аборт в інших випадках жінці загрожувало від одного до чотирьох р. позбавлення волі, для лікаря до шести років. 

Проти закону про легалізацію виступила католицька церква, яка залишається дуже впливовою в країні.

Аборти повністю заборонені в Сальвадорі, Нікарагуа і Домініканській Республіці, та дозволені тільки за певних обмежених обставин в більшості інших латиноамериканських країн. Тільки Уругвай, Куба, Гаяна і Мексика дозволяють жінкам аборт з різними межами на термін вагітності, протягом якого переривання є законним.

Нагадаємо, у листопаді Папа Римський Франциск направив послання аргентинському депутату Вікторії Моралес Горлері, яка представляє народний рух жінок, і засудив легалізацію абортів.

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