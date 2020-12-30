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Хорватію вранці сколихнули три нові землетруси

Мешканці Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба.

Хорватію вранці сколихнули три нові землетруси
Фото: EPA/UPG

Вранці 30 грудня у Хорватії сталися ще три землетруси потужністю 4.7, 4.8 та 3.9. Поштовхи жителі країни відчувають уже третю добу поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Епіцентр першого землетрусу, що стався о 6:15 ранку, знаходився за 12 км на північний захід від Сісака і заліг на глибині 8 км. Його відчули жителі Петрині, яка напередодні найбільше постраждала від стихійного лиха, а також Загреба, Великої Гориці та Карловаця.

О 6:26 ранку відбувся другий землетрус магнітудою 4,8, а потім - трохи слабший - 3,9. 

Багато жителів Петрині, Сісака та околиць провели ніч просто неба, гріючись біля вогню. Деякі ночували в машинах та  наметах.

Нагадаємо, 28 грудня  у центральній частині Хорватії стався землетрус магнітудою 5,2. Епіцентр землетрусу зафіксували поблизу міста Сісак, за 51 кілометр на південний схід від Загреба, на глибині 5 кілометрів.

29 грудня стався новий потужний землетрус магнітудою  6,2. Щонайменше семеро людей загинули.

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