Туреччина вимагатиме негативний тест на COVID у пасажирів літаків

Туреччина з 30 грудня вимагатиме довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус у всіх пасажирів, які прибувають в країну авіатранспортом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу авіакомпанії Turkish Airlines.

"Відповідно до діючих в республіці правил, пасажири, які летять авіарейсами до Туреччини або іншої країну через Туреччину, повинні пред'явити довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену не раніше ніж за 72 години до польоту. Правило набуває чинності з 12:00 30 грудня 2020 року за місцевим часом. Пасажирам молодше 6 років довідка потрібна не буде", - йдеться у повідомленні.

Як відзначили в авіакомпанії, пасажири, які не надали документ (в друкованому або електронному вигляді), не будуть допущені до посадки на рейс.

Влада Туреччини пояснила посилення правил поширенням нового, більш заразного штаму коронавірусу, який був виявлений у Великобританії та ряді інших країн. Передбачається, що нові запобіжні заходи будуть діяти до 1 березня 2021 року.

Нагадаємо, з 28 грудня, в Польщі набули чинності нові правила в'їзду до країни з території України у зв'язку з пандемією COVID-19. Обмеження діятимуть до 17 січня,