МОЗ сподівається отримати перші дози вакцини від COVID-19 у лютому

В МОЗ розраховують підписати договори з виробниками вакцин "в найближчі дні-тижні".

Міністерство охорони здоров'я України сподівається одержати перші 150-200 тис. доз вакцин від COVID-19 в лютому 2021 року. Така кількість препарату дасть змогу почати масову вакцинацію населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на прес-конференції у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, в рамках масштабної вакцинації першими препарат отримають медики і військовослужбовці, які перебувають в зоні ООС.

"Ми в завершальній стадії переговорів із виробниками вакцин. Сподіваюся, що в найближчі дні-тижні ми підпишемо договори. Ми розраховуємо, що реально з тих переговорів, які ведемо, ми в лютому зможемо поставити вакцини і почати масштабну вакцинацію", - сказав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.