У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ сподівається отримати перші дози вакцини від COVID-19 у лютому

В МОЗ розраховують підписати договори з виробниками вакцин "в найближчі дні-тижні".

МОЗ сподівається отримати перші дози вакцини від COVID-19 у лютому
Фото: Макс Требухов

Міністерство охорони здоров'я України сподівається одержати перші 150-200 тис. доз вакцин від COVID-19 в лютому 2021 року. Така кількість препарату дасть змогу почати масову вакцинацію населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на прес-конференції у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, в рамках масштабної вакцинації першими препарат отримають медики і військовослужбовці, які перебувають в зоні ООС.

"Ми в завершальній стадії переговорів із виробниками вакцин. Сподіваюся, що в найближчі дні-тижні ми підпишемо договори. Ми розраховуємо, що реально з тих переговорів, які ведемо, ми в лютому зможемо поставити вакцини і почати масштабну вакцинацію", - сказав Степанов.

Нагадаємо, МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, Україна веде переговори з усіма виробниками вакцин від COVID-19, крім Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також