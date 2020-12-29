У Києві за добу виявили 953 хворих на ковід

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 953 нових випадки коронавірусної хвороби, одужали 556 осіб, 21 - померла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (287), Дніпровському (141), Святошинському (107) районах.

Серед захворілих 542 жінки віком від 18 до 91 року, 350 чоловіків від 18 до 87 років, 26 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворів також 31 медик. До лікарень госпіталізовано 57 пацієнтів.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 109 008 випадків COVID-19. Подолали коронавірус 38 017 жителів столиці, від ускладнень хвороби померли 1 875 киян.

Нагадаємо, за минулу в Україні виявили менш ніж 7 тис. нових хворих на ковід, понад 16 тис. людей одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Одеській, Полтавській, Львівській та Запорізькій областях.