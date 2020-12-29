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Українцям виплатили 80 млн гривень компенсацій через COVID-19

Загалом з початку року Фонд соцстрахування виплатив 11,7 млрд гривень допомог по тимчасовій непрацездатності.

Українцям виплатили 80 млн гривень компенсацій через COVID-19
Фото: ukrainepravo.com

Фонд соціального страхування направив близько 80 мільйонів гривень на компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України.

"З початку року ФССУ виплатив застрахованим особам 11,7 млрд гривень допомог по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювань або травм, зокрема, у разі хвороби на COVID-19 і самоізоляції під медичним наглядом. Так, на компенсацію втраченого за час ізоляції від COVID-19 заробітку Фонд направив близько 80 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пенсійний фонд минулого тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників. Станом на 24 грудня на ці цілі було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч отримувачів.

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